CLARK AV LIVE – APOLLO NOIR LIVE – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

CLARK AV LIVE – APOLLO NOIR LIVE Début : 2026-01-23 à 20:00. Tarif : – euros.

Depuis 2001, Clark façonne des univers sonores singuliers, mêlant electronica, techno et rave dans une série d’expérimentations marquantes sur le label Warp Records. Après plus de vingt ans de carrière, il poursuit son exploration musicale avec la même intensité, s’aventurant aussi bien dans l’ambient et la musique orchestrale (Deutsche Grammophon) que dans l’écriture vocale sur son propre label, Throttle Records. De la folk revisitée en collages sonores sur Iradelphic aux explorations vocales de Sus Dog (album supervisé par Thom Yorke), en passant par l’énergie brute et percutante de Steep Stims, Clark affirme à chaque disque une identité unique. Son dernier projet, Steep Stims, revisite l’ADN de son premier album Clarence Park en conjuguant intensité rave et instants contemplatifs, reflet de la dualité qui traverse toute son œuvre. Sur scène comme en studio, Clark souligne la dimension physique et viscérale de sa musique, toujours en mouvement.Apollo Noir est touche à tout: musiques électroniques parfois dansantes, parfois ambient (exigeante / expérimentale ? mais jamais trop intello) . Il a su, et ce dès son premier album, développer une identité propre.Dans son “Studio Noir”, équipé d’une tribue de synthétiseurs analogiques et des meilleurs périphériques de mixage vintage et moderne, il développe son identité musicale bien spécifique, même s’il aime faire des clins d’oeils à ses racines musicales (le label anglais WARP – Aphex Twin, Autechre, Kraftwerk, Oneohtrix Point Never).Rémi Sauzedde prévoit de sortir son prochain album fin 2025 via Tigersushi. Sûrement son disque le plus ambitieux… Une collaboration visuelle avec l’artiste visuel pour un clip du titre « Patternity » est en cours d’élaboration et un court métrage de Thomas Leloup sera aussi conçu pour l’un des titres de l’album.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63