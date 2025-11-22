CLARK – LA GAITE LYRIQUE Paris

CLARK Début : 2025-11-22 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE ET LA GAITE LYRIQUE PRESENTENT : CLARKDepuis 2001, Clark façonne des univers sonores singuliers, mêlant electronica, techno et rave dans une série d’expérimentations marquantes sur le label Warp Records. Après plus de vingt ans de carrière, il poursuit son exploration musicale avec la même intensité, s’aventurant aussi bien dans l’ambient et la musique orchestrale (Deutsche Grammophon) que dans l’écriture vocale sur son propre label, Throttle Records. De la folk revisitée en collages sonores sur Iradelphic aux explorations vocales de Sus Dog (album supervisé par Thom Yorke), en passant par l’énergie brute et percutante de Steep Stims, Clark affirme à chaque disque une identité unique. Son dernier projet, Steep Stims, revisite l’ADN de son premier album Clarence Park en conjuguant intensité rave et instants contemplatifs, reflet de la dualité qui traverse toute son œuvre. Sur scène comme en studio, Clark souligne la dimension physique et viscérale de sa musique, toujours en mouvement. Clark, qui vient de dévoiler son dernier projet Steep Stims, sera en concert à la Gaîté Lyrique à Paris le 22 novembre 2025.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA GAITE LYRIQUE 3 Bis, Rue Papin 75003 Paris 75