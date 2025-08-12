Clarté – David Monceau Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

Clarté – David Monceau Piano'cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais mercredi 17 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-17 15:00 – 15:45

5 € à 8 € Billetterie : pianocktail-bouguenais.fr ­ Jeune Public, En famille

Spectacle musical et lumineux Clarté vous invite à un moment suspendu, où la lumière et la musique s’entrelacent pour donner vie à une fable tendre et éclatante. Sur scène, un castelet illuminé devient l’écrin d’un conte sensoriel, animé par deux musiciens-magiciens. Entre mélodies envoûtantes et jeux d’ombres lumineuses, laissez-vous porter par ce spectacle aussi doux qu’éblouissant ! Création : David MonceauMusique : David Euverte & David MonceauImages et films : Alexandre Boulic & David Monceau Public : à partir de 4 ans, en famille Durée : 45 min.

Piano'cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr