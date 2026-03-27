Clash aux Thermes de Constantin Rue Dominique Maïsto Arles
Clash aux Thermes de Constantin Rue Dominique Maïsto Arles mercredi 22 avril 2026.
Clash aux Thermes de Constantin
Mercredi 22 avril 2026 de 11h à 11h30. Rue Dominique Maïsto Les Thermes de Constantin Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 11:00:00
fin : 2026-04-22 11:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Clash aux thermes de Constantin est une comédie présentée par la compagnie Le Rouge et le Vert pour découvrir le monument autrement.
Recycler l’eau et l’énergie ? Laure-Anne Végeon tente de vous en convaincre aux thermes de Constantin, sous l’œil inquiet d’un personnage fantasque qui va quelque peu bousculer le programme. .
Rue Dominique Maïsto Les Thermes de Constantin Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com
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English :
Clash at the Baths of Constantine is a comedy presented by the company Le Rouge et le Vert to discover the monument differently.
L’événement Clash aux Thermes de Constantin Arles a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Arles
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