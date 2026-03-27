Clash aux Thermes de Constantin Rue Dominique Maïsto Arles

Clash aux Thermes de Constantin

Mercredi 22 avril 2026 de 11h à 11h30. Rue Dominique Maïsto Les Thermes de Constantin Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 11:00:00

fin : 2026-04-22 11:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Clash aux thermes de Constantin est une comédie présentée par la compagnie Le Rouge et le Vert pour découvrir le monument autrement.

Recycler l’eau et l’énergie ? Laure-Anne Végeon tente de vous en convaincre aux thermes de Constantin, sous l’œil inquiet d’un personnage fantasque qui va quelque peu bousculer le programme. .

Rue Dominique Maïsto Les Thermes de Constantin Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

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English :

Clash at the Baths of Constantine is a comedy presented by the company Le Rouge et le Vert to discover the monument differently.

L’événement Clash aux Thermes de Constantin Arles a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Arles