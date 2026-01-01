CLASH concert avec Thomas Fersen & le Trio SR9 Salle Gaveau Paris

À l’occasion du troisième CLASH concert de la saison à la Salle Gaveau, c’est au tour de Thomas Fersen de revisiter ses morceaux emblématiques, le samedi 17 janvier 2026, accompagné par l’ensemble de percussions Trio SR9, dans un univers poétique où se conjugue une inventivité sonore instrumentale mêlant le marimba, le vibraphone, le glockenspiel et le piano préparé. Trente-et-un an après son premier album (chez Tôt ou tard), Thomas Fersen a pu dévoiler en février dernier son dernier opus « Le choix de la reine » avec le Trio SR9.

Les CLASH, ce sont des concerts uniques qui réunissent, une fois par mois à la Salle Gaveau, la musique classique et les musiques actuelles et parfois la danse. Créé en 2024, ce nouveau concept réunit des styles de musiques variés où les univers se percutent, s’enlacent et se réinventent. Harpe, mandoline, violon, piano… dialoguent avec les beats de l’électro, le flow brut du rap, les voix du métal ou les nappes du cinéma.

CLASH concert, est une invitation à découvrir ou redécouvrir la musique… à la croisée des genres, des émotions, et des mondes !

CLASH concert avec Thomas Fersen & le Trio SR9.

Le samedi 17 janvier 2026

de 20h30 à 22h00

payant

18€

Tout public.

Salle Gaveau 45, Rue La Boétie 75008 Paris



