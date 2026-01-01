CLASH concert « de Vivaldi à AC/DC » Salle Gaveau Paris
Avez-vous déjà prévu votre soirée de la Saint-Valentin ?
À l’occasion du quatrième CLASH concert de la saison à la
Salle Gaveau, c’est au tour de Nicolas Repac avec son quatuor le Trans
Cover Express, composé d’artistes venus d’horizons très différents, de
proposer une expérience musicale immersive où résonnent des époques et des
genres différents : Bach, Nirvana, Mozart, Ravel, Radiohead, Vivaldi, Bashung….
Et où violoncelle et batterie dialoguent, piano, violon et guitare électrique
se répondent, créant une symphonie envoûtante qui célèbre la puissance et la richesse
de ces genres musicaux comme un vent de liberté. Mais ici, pas question de
simples reprises, chaque œuvre est métamorphosée, comme une réécriture
inspirée. Mathias Malzieu, chanteur et musicien du groupe
Dionysos et Clou, interprète dotée d’une voix cristalline aux accents
pop inspirés, accompagneront ce concert inspirant lors de plusieurs duos. Plus
qu’un simple concert, Rock vs. Classique est une invitation à un voyage musical
extraordinaire, où le public est transporté dans un univers sonore inédit. Une
expérience unique qui bouscule les conventions et prouve que la musique n’a ni
limite ni frontière, ni case, ni étiquette et qu’elle peut se jouer et se
réinventer à l’infini.
Les CLASH, ce sont des concerts uniques qui réunissent, une
fois par mois à la Salle Gaveau, la musique classique et les musiques actuelles
et parfois la danse. Créé en 2024, ce nouveau concept réunit des styles de
musiques variés où les univers se percutent, s’enlacent et se réinventent.
Harpe, mandoline, violon, piano… dialoguent avec les beats de l’électro, le
flow brut du rap, les voix du métal ou les nappes du cinéma.
CLASH concert, est une invitation à découvrir ou redécouvrir
la musique… à la croisée des genres, des émotions, et des mondes !
Le mercredi 14 janvier 2026
de 20h30 à 23h00
payant
entre 24 € et 89 €
Tout public.
Salle Gaveau 45-47 Rue La Boétie, 75008 Paris, France 75008 Paris
