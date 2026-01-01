Avez-vous déjà prévu votre soirée de la Saint-Valentin ?

À l’occasion du quatrième CLASH concert de la saison à la

Salle Gaveau, c’est au tour de Nicolas Repac avec son quatuor le Trans

Cover Express, composé d’artistes venus d’horizons très différents, de

proposer une expérience musicale immersive où résonnent des époques et des

genres différents : Bach, Nirvana, Mozart, Ravel, Radiohead, Vivaldi, Bashung….

Et où violoncelle et batterie dialoguent, piano, violon et guitare électrique

se répondent, créant une symphonie envoûtante qui célèbre la puissance et la richesse

de ces genres musicaux comme un vent de liberté. Mais ici, pas question de

simples reprises, chaque œuvre est métamorphosée, comme une réécriture

inspirée. Mathias Malzieu, chanteur et musicien du groupe

Dionysos et Clou, interprète dotée d’une voix cristalline aux accents

pop inspirés, accompagneront ce concert inspirant lors de plusieurs duos. Plus

qu’un simple concert, Rock vs. Classique est une invitation à un voyage musical

extraordinaire, où le public est transporté dans un univers sonore inédit. Une

expérience unique qui bouscule les conventions et prouve que la musique n’a ni

limite ni frontière, ni case, ni étiquette et qu’elle peut se jouer et se

réinventer à l’infini.

Les CLASH, ce sont des concerts uniques qui réunissent, une

fois par mois à la Salle Gaveau, la musique classique et les musiques actuelles

et parfois la danse. Créé en 2024, ce nouveau concept réunit des styles de

musiques variés où les univers se percutent, s’enlacent et se réinventent.

Harpe, mandoline, violon, piano… dialoguent avec les beats de l’électro, le

flow brut du rap, les voix du métal ou les nappes du cinéma.

CLASH concert, est une invitation à découvrir ou redécouvrir

la musique… à la croisée des genres, des émotions, et des mondes !

CLASH concert « de Vivaldi à AC/DC ». Samedi 14 février 2026.

Le mercredi 14 janvier 2026

de 20h30 à 23h00

payant

entre 24 € et 89 €

Tout public.

Salle Gaveau 45-47 Rue La Boétie, 75008 Paris, France 75008 Paris



