Clash – De Purcell à Abba Salle Gaveau Paris samedi 22 novembre 2025.

Les CLASH, ce sont des concerts uniques qui réunissent la

musique classique et les musiques actuelles. Créé en 2024, ce nouveau concept

réunit des styles de musiques variés où les univers se percutent, s’enlacent et

se réinventent. Harpe, mandoline, violon, piano… dialoguent avec les beats de

l’électro, le flow brut du rap, les voix du métal ou les nappes du cinéma.

Les CLASH, c’est une

invitation à découvrir ou redécouvrir la musique… à la croisée des genres, des

émotions, et des mondes.

Pour cette nouvelle saison,

retrouvez dès le samedi 22 novembre 2025 à la Salle Gaveau, une nouvelle série

de 7 CLASH exceptionnels proposée à raison d’un concert par mois le week-end

jusqu’en mai 2026.

Ce sera l’occasion pour ce

premier CLASH de cette rentrée d’aller à la rencontre de Purcell à ABBA, en

passant par Haendel, Queen et les Beatles. Un mélange unique entre baroque et

pop, passé et présent.

L’Orchestre de chambre de Toulouse, Yohan Hennequin (batteur

du groupe Cats on Trees) et Manon Galy (révélation aux Victoires de la Musique

2022) vont relever le défi dans un duel virtuose.

Le samedi 22 novembre 2025

de 20h30 à 23h00

payant

Dès 18 euros.

Tout public.

Salle Gaveau 45, rue de la Boétie 75008 Paris