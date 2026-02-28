CLASH en concert : « de Morricone à Hans Zimmer » Salle Gaveau Paris
CLASH en concert : « de Morricone à Hans Zimmer » Salle Gaveau Paris samedi 4 avril 2026.
Les concerts CLASH mettent à l’honneur le cinéma à la Salle
Gaveau « de Morricone à Hans Zimmer » !
Vincent Beer-Demander, virtuose de la mandoline, Alexander
Boldachev à la harpe et le groupe Trans Cover Express s’associent pour
réinterpréter les chefs-d‘œuvre de Lalo Schifrin, Ennio Morricone, Vladimir
Cosma et Hans Zimmer.
Rendez-vous samedi 04 avril à
20h30 à la Salle Gaveau pour redécouvrir ces bandes originales légendaires du
cinéma.
Plongez dans un voyage cinématographique unique où les
mélodies emblématiques du grand écran prennent vie !
Concert CLASH #Cinéma « de Morricone à Hans Zimmer »
le samedi 04 Avril 2026.
Le samedi 04 avril 2026
de 20h30 à 22h00
payant
De 24 euros à 89 euros
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-04T23:30:00+02:00
fin : 2026-04-05T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-04T20:30:00+02:00_2026-04-04T22:00:00+02:00
Salle Gaveau 45-47 Rue La Boétie, 75008 Paris, France 75008 75008 Paris, FranceParis
Afficher la carte du lieu Salle Gaveau et trouvez le meilleur itinéraire