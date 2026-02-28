Les concerts CLASH mettent à l’honneur le cinéma à la Salle

Gaveau « de Morricone à Hans Zimmer » !

Vincent Beer-Demander, virtuose de la mandoline, Alexander

Boldachev à la harpe et le groupe Trans Cover Express s’associent pour

réinterpréter les chefs-d‘œuvre de Lalo Schifrin, Ennio Morricone, Vladimir

Cosma et Hans Zimmer.

Rendez-vous samedi 04 avril à

20h30 à la Salle Gaveau pour redécouvrir ces bandes originales légendaires du

cinéma.

Plongez dans un voyage cinématographique unique où les

mélodies emblématiques du grand écran prennent vie !

le samedi 04 Avril 2026.

Le samedi 04 avril 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 24 euros à 89 euros

Tout public.

Salle Gaveau 45-47 Rue La Boétie, 75008 Paris, France 75008 75008 Paris, FranceParis



