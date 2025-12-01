Clash – Phénix Salle Gaveau paris

Clash – Phénix Salle Gaveau paris samedi 13 décembre 2025.

Pour ce second concert CLASH à la Salle Gaveau le samedi 13 décembre 2025,

retrouvez le spectacle Phénix, une rencontre inattendue et singulière entre la

musique baroque de Lucile Boulanger (Victoire de la Musique Classique 2025)

avec sa viole de gambe et quatre danseurs hip-hop de la compagnie Käfig

évoluant sur des musiques électro.

Supervisé sous l’œil visionnaire du célèbre danseur et chorégraphe Mourad

Merzouki, il a su réunir des disciplines que tout oppose avec une alchimie qui

rend cette œuvre explosive et inattendue.

CLASH, c’est une invitation à découvrir ou redécouvrir la musique… à la croisée

des genres, des émotions, et des mondes !

Les CLASH, ce sont des concerts uniques qui réunissent une fois par mois le week-end la musique classique et les musiques actuelles. Créé en 2024, ce nouveau concept réunit des styles de musiques variés où les univers se percutent, s’enlacent et se réinventent. Harpe, mandoline, violon, piano… dialoguent avec les beats de l’électro, le flow brut du rap, les voix du métal ou les nappes du cinéma.

Le samedi 13 décembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant

De 18 à 89 euros.

Tout public.

Salle Gaveau 45, rue de la Boétie 75008 paris