Classe 1900 – journées du patrimoine route de Longwy Saulnes

Informations pratiques

Saulnes

Classe 1900 – journées du patrimoine

route de Longwy 1er étage (au-dessus de la salle municipale) Saulnes Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans une ancienne salle de classe, exposition du matériel scolaire des années 20, 30 et 40. Vous pourrez, entre autres, y admirer des anciens bureaux d’écoliers, ardoises, tableaux, armoires, gommes….Tout public

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route de Longwy 1er étage (au-dessus de la salle municipale) Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 33 01

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English :

In an old classroom, exhibition of school material from the 20s, 30s and 40s. You will be able to admire, among other things, old school desks, slates, boards, cupboards, erasers….

L’événement Classe 1900 – journées du patrimoine Saulnes a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY