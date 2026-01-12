Classe Cirque P.E.P.E #1 Salle Multi-activités Issigeac

Classe Cirque P.E.P.E #1

Salle Multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Morgane vous propose un stage d’initiation aux arts du cirque en partenariat avec l’Amicale Laïque d’Issigeac, 4 séances d’1h, pour les enfants de 1 à 3 ans accompagné d’un parent.

Au programme jonglerie, acrobaties et équilibre. .

Salle Multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 45 45 37 morgane.hallier@lilo.org

