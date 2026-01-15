Classe Danse et après Cinéma Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-26 20:00 –

Gratuit : non 6 € / 5 € / 3 € TARIFS : plein 6 € / réduit 5 € / moins de 26 ans 5 € / Carte blanche 3 € / Carte 10 séances 50 €Réservation fortement conseillée : https://cinemalebonnegarde.com/ Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Ciné-Débat sur le thème de la Danse à l’école Dans la Classe Danse, des élèves de 3ème embarquent le temps d’une année scolaire pour un projet danse avec leurs enseignants et un ou une artiste.À Bouguenais près de Nantes, Enzo, Blanche, Charly, Tania, Ethane et leurs camarades passent de la salle de classe au plateau où ils et elles découvrent la danse avec le danseur Vincent Blanc, en même temps que leurs profs d’histoire-géo ou de maths.Laura Soudy-Quazuguel, qui a créé ce projet en 2010 à Clichy-sous-Bois, part à la recherche des traces laissées par cette expérience vécue à l’école au creux de l’adolescence. Elle retrouve Baris, Nathan, Christopher, Elodie et Aminata, jeunes adultes, qui témoignent de ce qu’ils et elles ont vécu dix ans auparavant.Les corps se libèrent, la confiance pointe, une autre relation se tisse entre les élèves et avec les enseignants. Peu à peu des changements s’opèrent. Les collégiens de Bouguenais le découvrent ; les anciens élèves de Clichy-sous-Bois s’en souviennent encore. Un documentaire immersif pour ouvrir les regards sur la danse et sur l’école. Le film sera suivi d’un échange avec :- la réalisatrice, Chrystel Jubien,- Laura Soudy-Quazuguel, enseignante de lettres modernes au Collège Marie Marvingt à Bouguenais et de culture chorégraphique,Lycée Nelson Mandela à Nantes,Coordonnatrice territoriale danse – 44 Rectorat de NantesDélégation Régionale Académique à l’Éducation Artistique et Culturelle- Des membres de l’équipe pédagogique du collège

Cinéma Bonne Garde Nantes 44200

https://cinemalebonnegarde.com/FR/fiche-film-cinema/MYW0NA/classe-danse-et-apres.html



