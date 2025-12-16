Classe de danse classique et contemporaine du Conservatoire de laval Agglo Ma Région Virtuose

40 Rue du Britais Laval Mayenne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:45:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Dans le cadre de Ma Région Virtuose, festival de musique classique porté par la Région des Pays de la Loire.

Classe de danse classique et contemporaine du Conservatoire de Laval Agglo

Pauline Bruno direction

Duo, solo et groupes

• 20h45 45 min 2€ .

40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Ma Région Virtuose, a classical music festival supported by the Pays de la Loire region.

L’événement Classe de danse classique et contemporaine du Conservatoire de laval Agglo Ma Région Virtuose Laval a été mis à jour le 2025-12-16 par LAVAL TOURISME