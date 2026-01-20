Classe de Maître par Marina Viotti rue Michel Legrand Forbach

Classe de Maître par Marina Viotti

rue Michel Legrand Château Adt Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-04 10:00:00

fin : 2026-02-04 17:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Le Conservatoire a le grand honneur et le privilège rare d’accueillir Marina Viotti pour une Classe de Maître exceptionnelle. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, née à Lausanne, Marina Viotti passe une partie de son enfance à Petite-Rosselle où elle débute son apprentissage musical et chorégraphique au Conservatoire de Musique et de Danse de Forbach.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)Tout public

0 .

rue Michel Legrand Château Adt Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 04 37 courrrier@conservatorie-forbach.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Conservatoire has the great honor and rare privilege of welcoming Marina Viotti for an exceptional Master Class. Born in Lausanne, Marina Viotti spent part of her childhood in Petite-Rosselle, where she began her musical and choreographic training at the Conservatoire de Musique et de Danse de Forbach.

Free admission (subject to availability)

L’événement Classe de Maître par Marina Viotti Forbach a été mis à jour le 2026-01-20 par FORBACH TOURISME