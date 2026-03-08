CLASSE DE MAÎTRE STAGE DE CHANT AVEC P.MERVANT Montpellier

CLASSE DE MAÎTRE STAGE DE CHANT AVEC P.MERVANT

9 Rue de la Poésie Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19 2026-03-20

Voix à tous les étages fait intervenir un enseignant de renom en la personne de Pierre Mervant, dans le but de donner une formation courte sur les fondamentaux de la voix.

Pierre Mervant est chanteur et professeur de chant. Il a enseigné au conservatoire supérieur de musique de Paris (CNSM) de 2002 à 2012 mais aussi à la pédagogie de la voix avec des chœurs (Maîtrise de Radio France, Chœur National des Jeunes A Cœur Joie , Chœur de l’Orchestre de Paris, Chœur de l’Orchestre National des Pays de Loire…) aux côtés de chefs tels que Toni Ramon, Claire Marchand, Daniel Bargier, Geoffroy Jourdain, Didier Bouture, Valérie Fayet …

Il a abordé le métier de chanteur en se consacrant d’abord à la musique baroque, comme choriste sous la direction de J.C. Malgloire et M. Minkowsky notamment, ou dans de petits ensembles vocaux (essentiellement le groupe Sagittarius avec lequel il a beaucoup enregistré). Il est ensuite devenu soliste dans un répertoire très varié oratorios, opéras ou récitals.

Pierre Mervant a réussi à vulgariser une approche complexe pour la rendre simple, limpide et accessible à tous. C’est avec une rigueur quasi scientifique que Pierre Mervant a construit son enseignement dans lequel rien n’est laissé au hasard et les croyances vocales sont parfois mises à mal par l’apport d’informations issues de domaines comme la phoniatrie.

Accès aux cours

!!! Veuillez lire attentivement !!!

Jeudi 19/03 soir et vendredi 20/03 matin

Réservé aux

– Non adhérents

– Choristes de Voix à tous les étages qui ne peuvent pas assister aux créneaux réservés à leur chorale

Inscriptions en ligne

Vendredi 20/03 après-midi à dimanche 22/03 après-midi

Réservé aux

Choristes de chorale Vox, chorale pop, Atelier choral, Melodic, chorale Classique, chorale Gospel

Infos et Inscription sur votre espace membre

Sur inscription .

9 Rue de la Poésie Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Voix à tous les étages brings in a renowned teacher, Pierre Mervant, to give a short course on the fundamentals of voice.

