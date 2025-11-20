Classe en entreprise SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE Le Vaudreuil

Classe en entreprise SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE Le Vaudreuil jeudi 20 novembre 2025.

Classe en entreprise Jeudi 20 novembre, 08h30 SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:30:00 – 2025-11-20T16:30:00

Fin : 2025-11-20T08:30:00 – 2025-11-20T16:30:00

Une classe de secondes du lycée Jean Moulin à Evreux va être immergée au coeur de l’netrerpise Schneider Electric du Vaudreuil pendant 2 jours.

Durant cette période, les élèves visiteront le site, intégreront les règles et codes de l’entreprise. Les professeurs accompagnés de professionnels donneront les cours préparés conjointement enrelation avec l’activité du site et le programme scolaire.

Plusieurs profesionnels viendront présenter leur métier et nous parler de leur parcours.

A l’issue de css 2 jours, une restitution par les élèves sera faite dans l’établissement scolaire devant les professionnels , les professeurs, les parents d’élèves et parfois la presse.

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE rue du pont vert 27100 LE VAUDREUIL Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « franck.leroy@se.com »}, {« type »: « email », « value »: « laila.el-idrissi@ac-normandie.fr »}]

Pendant 2 jours consécutifs, une classe de secondes va être immergée au coeur d’une entreprise. CLASSE ENTREPISE