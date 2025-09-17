Classe moyenne Centre culturel Claude Vigée Bischwiller

Classe moyenne Centre culturel Claude Vigée Bischwiller mercredi 17 septembre 2025.

Classe moyenne Mercredi 17 septembre, 20h00 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-17T20:00:00 – 2025-09-17T21:36:00

Fin : 2025-09-17T20:00:00 – 2025-09-17T21:36:00

Avant-première avec la place à 5€ grâce à ciné-cool !

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=NU1MJ »}]

Avp ciné-cool – Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gar… Relais Culturel Classe moyenne