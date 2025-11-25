Classe moyenne Cinéma à Vasles Maison du village Vasles
Classe moyenne Cinéma à Vasles Maison du village Vasles mardi 25 novembre 2025.
Classe moyenne Cinéma à Vasles
Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Synopsis
Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa. Comme Mehdi est issu d’un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime…
Tout public. .
Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34 mairie-vasles@cc-parthenay.fr
English : Classe moyenne Cinéma à Vasles
German : Classe moyenne Cinéma à Vasles
Italiano :
Espanol : Classe moyenne Cinéma à Vasles
L’événement Classe moyenne Cinéma à Vasles Vasles a été mis à jour le 2025-11-12 par CC Parthenay Gâtine