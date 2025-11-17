CLASSE MOYENNE Vibraye

CLASSE MOYENNE

Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa. Comme Mehdi est issu d’un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime…

Sorti en salle le 24 septembre 2025 | 1h 35min | Comédie

De Antony Cordier

Par Antony Cordier, Jean-Alain Laban

Avec Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

