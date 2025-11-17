CLASSE MOYENNE Vibraye
Vibraye Sarthe
Tarif : – – 5 EUR
Début : 2025-11-17 20:30:00
Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa. Comme Mehdi est issu d’un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime…
Sorti en salle le 24 septembre 2025 | 1h 35min | Comédie
De Antony Cordier
Par Antony Cordier, Jean-Alain Laban
Avec Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia .
Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire
