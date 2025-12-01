Classe ouverte du Junior Ballet de l’Opéra de Paris Ferrières Martigues

Classe ouverte du Junior Ballet de l’Opéra de Paris

Samedi 13 décembre 2025 de 16h30 à 17h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-13 16:30:00

fin : 2025-12-13 17:30:00

2025-12-13

Venez assister à l’échauffement sur scène de la troupe de danseurs de l’Opéra de Paris qui se produit au Théâtre des Salins à Martigues.

Observez les jeunes danseuses et danseurs du Junior Ballet de l’Opéra de Paris en train de s’entraîner sur le plateau avant le spectacle, une occasion rare ouverte aux écoles de danse. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Come and watch the Paris Opera dance troupe warm up on stage at the Théâtre des Salins in Martigues.

German :

Kommen Sie und sehen Sie sich das Aufwärmen der Tanzgruppe der Pariser Oper auf der Bühne des Théâtre des Salins in Martigues an.

Italiano :

Venite ad assistere al riscaldamento dei ballerini dell’Opera di Parigi sul palco del Théâtre des Salins di Martigues.

Espanol :

Ven a ver a la compañía de danza de la Ópera de París calentar en el escenario del Théâtre des Salins en Martigues.

