Classe ouverte Flûtes traversières avec Musikas Médiathèque Cambo-les-Bains
Classe ouverte Flûtes traversières avec Musikas Médiathèque Cambo-les-Bains mercredi 4 février 2026.
Classe ouverte Flûtes traversières avec Musikas
Médiathèque 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
Classe ouverte flûtes traversières avec Musikas. .
Médiathèque 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 90 57 musikas.elkartea@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Classe ouverte Flûtes traversières avec Musikas
L’événement Classe ouverte Flûtes traversières avec Musikas Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Cambo les Bains