Classe pour tous Alors on danse D’Amour Ferrières Martigues

Classe pour tous Alors on danse D’Amour

Dimanche 15 mars 2026 de 10h30 à 12h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 10:30:00

fin : 2026-03-15 12:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Dansez l’amour sur la scène du Théâtre des Salins à Martigues lors de cette master classe ouverte à tous.

Pour tous les âges, niveaux et genres, une occasion unique de danser l’amour sur le grand plateau des Salins avec le Centre Chorégraphique National de Tours.

Dans le cadre du spectacle D’Amour. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Dance love on stage at the Théâtre des Salins in Martigues during this masterclass open to all.

German :

Tanzen Sie die Liebe auf der Bühne des Théâtre des Salins in Martigues während dieser für alle offenen Meisterklasse.

Italiano :

Danzate l’amore sul palco del Théâtre des Salins di Martigues in questa masterclass aperta a tutti.

Espanol :

El amor por la danza en el escenario del Théâtre des Salins de Martigues durante esta clase magistral abierta a todos.

