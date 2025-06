Classe verte en faveur de la biodiversité Parc du Grand Blottereau Nantes 9 juillet 2025 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-09 10:00 – 10:30

Gratuit : oui Gratuit Sans inscription et dans la limite des places disponibles. Tout public

Rendez-vous au parc du Grand Blottereau et apprenez les bons gestes à avoir en faveur de la biodiversité.Ateliers organisés à l’occasion de l’Ambassade de la Biodiversité Urbaine. Mercredi 25 juin à 10h, 11h, 14h et 15hMercredi 9 juillet à 10h, 11h, 14h et 15hMercredi 23 juillet à 10h et à 11h ?? Le lieu de rendez-vous pour l’ensemble des activités proposées est le Jardin de l’Ambassade (à l’entrée du parc, côté serres).?? Sans inscription et dans la limite des places disponibles.

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr