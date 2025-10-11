Classes 5 Iffendic

Classes 5 Iffendic samedi 11 octobre 2025.

Classes 5

Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Vous avez 20 ans, 30 ans, 70 ans… cette année ? Participez au rassemblement des classes 5, le samedi 11 octobre.

Le programme

10h30 cérémonie religieuse

11h30 photo à la mairie par le Studio Mignot

12h30 banquet à la salle des fêtes

20h bal

Inscriptions jusqu’au 1er octobre au bar St Michel au 06 42 07 66 52 .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 42 07 66 52

