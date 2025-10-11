Classes 5 Iffendic
Classes 5 Iffendic samedi 11 octobre 2025.
Classes 5
Iffendic Ille-et-Vilaine
Vous avez 20 ans, 30 ans, 70 ans… cette année ? Participez au rassemblement des classes 5, le samedi 11 octobre.
Le programme
10h30 cérémonie religieuse
11h30 photo à la mairie par le Studio Mignot
12h30 banquet à la salle des fêtes
20h bal
Inscriptions jusqu’au 1er octobre au bar St Michel au 06 42 07 66 52 .
Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 42 07 66 52
