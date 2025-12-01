Classes de Danse de Noel Haguenau

Classes de Danse de Noel Haguenau vendredi 12 décembre 2025.

Classes de Danse de Noel

6 Place Robert Schuman Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 18:30:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Les élèves des classes de danse de l’EMMDH vous invitent à partager un moment festif et convivial pour célébrer la magie et la joie de Noël sous la direction d’Anne Delavaud.

Les élèves des classes de danse de l’EMMDH vous invitent à partager un moment festif et convivial pour célébrer la magie et la joie de Noël sous la direction d’Anne Delavaud. 0 .

6 Place Robert Schuman Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est davide.petrillo@agglo-haguenau.fr

English :

Students from EMMDH’s dance classes invite you to share a festive and convivial moment to celebrate the magic and joy of Christmas, under the direction of Anne Delavaud.

German :

Die Schülerinnen und Schüler der Tanzklassen der EMMDH laden Sie zu einem festlichen und geselligen Moment ein, um unter der Leitung von Anne Delavaud den Zauber und die Freude der Weihnacht zu feiern.

Italiano :

Gli studenti dei corsi di danza dell’EMMDH vi invitano a condividere un momento di festa e convivialità per celebrare la magia e la gioia del Natale, sotto la direzione di Anne Delavaud.

Espanol :

Los alumnos de las clases de danza de la EMMDH le invitan a compartir un momento festivo y de convivencia para celebrar la magia y la alegría de la Navidad, bajo la dirección de Anne Delavaud.

L’événement Classes de Danse de Noel Haguenau a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau