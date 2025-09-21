Classic in the city ! Concert avec les Violons de Thau Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Sète

Gratuit, en entrée libre. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Un ensemble de violonistes, âgés de 7 à 12 ans issus du quartier de l’Ile de Thau propose un moment de musique classique.

Ce projet d’Éducation Artistique et Culturelle permet, depuis 3 ans, l’apprentissage du violon tout au long de l’année pendant les vacances scolaires, avec 2 violonistes : Bertrand Mahieu et Françoise Duffaud (diplômés des CNSM de Paris et Lyon).

Un projet soutenu par la DRAC, la Politique de la Ville (DDETS, Sète Agglopôle, Ville de Sète) la Région Occitanie, la CAF

Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau 23 avenue Victor Hugo, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 67 74 02 02 https://tmsete.com/ https://www.facebook.com/theatremolieresete;https://www.instagram.com/theatremolieresete/ Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau.

