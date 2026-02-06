Classic VAR La Garde

Classic VAR

Avenue Charles-Sandro La Garde Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Bienvenue sur la Classic Var cru 2026

En Février le cyclisme est à l’honneur dans le Var du haut niveau, des coureurs performants, des équipes internationales et des paysages époustouflants. Voilà ce que vous promet la Classic Var édition 2026.

Avenue Charles-Sandro La Garde 83130 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 69 24 72 mbenigni@var.fr

English :

Welcome to the Classic Var cru 2026

In February, cycling takes center stage in the Var: high-level racing, top riders, international teams and breathtaking scenery. That’s the promise of the Classic Var 2026.

