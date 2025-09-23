Classicisme et Modernisme, Pluralisme esthétique en Italie 1922-1931 Théâtre 108, espace jeunesse Aix-en-Provence

Classicisme et Modernisme, Pluralisme esthétique en Italie 1922-1931 Théâtre 108, espace jeunesse Aix-en-Provence mardi 23 septembre 2025.

Classicisme et Modernisme, Pluralisme esthétique en Italie 1922-1931

Mardi 23 septembre 2025 de 10h30 à 12h30. Théâtre 108, espace jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 10:30:00

fin : 2025-09-23 12:30:00

Date(s) :

2025-09-23

Cette conférence réfute l’idée que tous les régimes autoritaires imposent une politique à des fins de propagande. Dans Italie de Mussolini, l’intervention de l’Etat est loin d’être contraignante sur la peinture, les arts appliqués ou l’architecture.

La création artistique en Italie est loin de se limiter à la Renaissance florentine ou au baroque romain. Après un effacement relatif pendant le XIXème siècle, l’irruption du futurisme donne à l’Italie un rôle majeur dans l’art moderne. La 1ère guerre mondiale, le retour à l’ordre prôné par de nombreux artistes et intellectuels européens, suivi par la prise du pouvoir par les fascistes en 1922 interrompt l’avant-garde futuriste. De multiples tendances artistiques recherchent des appuis politiques pour se déclarer art fasciste . Le régime a la sagesse de renoncer à la définition d’un tel art officiel. Tous, ou presque, sont cependant d’accord sur un point : affirmer la primauté de l’Italie dans le domaine artistique et le refus de tenir Paris comme capitale mondiale de l’art. .

Théâtre 108, espace jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 54 01 99 association@amisdesartscontemporains.com

English :

This lecture refutes the idea that all authoritarian regimes impose a policy for propaganda purposes. In Mussolini’s Italy, state intervention in painting, the applied arts and architecture was far from restrictive.

German :

Dieser Vortrag widerlegt die Vorstellung, dass alle autoritären Regime eine Politik zu Propagandazwecken durchsetzen. In Mussolinis Italien waren die staatlichen Eingriffe in Malerei, Kunstgewerbe und Architektur alles andere als verbindlich.

Italiano :

Questa conferenza confuta l’idea che tutti i regimi autoritari impongano una politica a fini propagandistici. Nell’Italia di Mussolini, l’intervento dello Stato era tutt’altro che vincolante per la pittura, le arti applicate o l’architettura.

Espanol :

Esta conferencia refuta la idea de que todos los regímenes autoritarios imponen una política con fines propagandísticos. En la Italia de Mussolini, la intervención del Estado distaba mucho de ser vinculante para la pintura, las artes aplicadas o la arquitectura.

L’événement Classicisme et Modernisme, Pluralisme esthétique en Italie 1922-1931 Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence