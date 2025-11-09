CLASSIQUE DU DIMANCHE – CHARLIE CHAPLIN – LE CLASSIQUE DU DIMANCHE – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

CLASSIQUE DU DIMANCHE – CHARLIE CHAPLIN – LE CLASSIQUE DU DIMANCHE Début : 2025-11-09 à 11:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : CLASSIQUE DU DIM – CINÉ CONCERT CHAPLINLe Classique du DimancheTitre : Ciné-concert Charlie ChaplinSous-titre : avec Karol BeffaDate : Dimanche 09/11/2025 Horaire : 11h Distribution : Karol Beffa, piano Programme :Charlie Chaplin, Charlot Pompier (The Fireman), Charlot s’évade (The Adventurer) Chapeau : Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprécier la musique, découvrez une programmation familiale pour petits et grands mélomanes. Le Classique du Dimanche est un rendez-vous d’une heure top chrono pour s’émerveiller en famille : concerts pédagogiques ou participatifs, ciné-concerts, projets inédits…à l’Auditorium de La Seine Musicale la musique classique prend diverses formes et se raconte à hauteur d’enfant. Description : Muet à ses débuts, le cinéma était néanmoins sonore grâce à la présence d’un orchestre ou d’un piano. Karol Beffa, pianiste et improvisateur, met en musique les aventures de Charlie Chaplin pour nous faire vivre l’expérience des premiers temps du cinéma.Tantôt pompier prêt à défier les flammes ou encore prisonnier en cavale… Au programme de ce ciné-concert : un Charlot qui enchaîne les embûches, pour le plus grand plaisir des plus petits et de leurs parents. Ce comique burlesque terriblement efficace fait naître des mélodies endiablées sous les doigts du pianiste !À partir de 5 ans

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92