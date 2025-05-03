CLASSIQUE DU DIMANCHE – FÉLIX LE CHAT – LE CLASSIQUE DU DIMANCHE – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

CLASSIQUE DU DIMANCHE – FÉLIX LE CHAT – LE CLASSIQUE DU DIMANCHE Début : 2026-02-08 à 15:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : CLASSIQUE DU DIM – FÉLIX LE CHATLe Classique du DimancheTitre : Félix le ChatSous-titre : Planète Félix en ciné-concertDate : Dimanche 08/02/2026Horaire : 15h Distribution : Suzy LeVoid, création musicale, interprétation et arrangements chant, basse, pads, percussionsLeah Gracie, interprétation et arrangements chant, flûte traversière, claquettes, percussionsChapeau : Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprécier la musique, découvrez une programmation familiale pour petits et grands mélomanes. Le Classique du Dimanche est un rendez-vous d’une heure top chrono pour s’émerveiller en famille : concerts pédagogiques ou participatifs, ciné-concerts, projets inédits…à l’Auditorium de La Seine Musicale la musique classique prend diverses formes et se raconte à hauteur d’enfant. Description : Muet à ses débuts, le cinéma était sonore grâce à la présence en direct de musiciens. C’est exactement cette expérience que Suzy LeVoid et Leah Gracie proposent de revivre avec « Planète Félix ». Ces deux musiciennes multi-instrumentistes au carrefour de la pop, du rock et de la noise, regorgent d’imagination pour faire parler Félix le chat et mettre en musique ses aventures désopilantes et poétiques.Si voix, guitare basse et flûte traversière sont leurs principaux instruments, elles recourent à un instrumentarium particulièrement éclectique qui intègre des objets du quotidien pour leurs qualités sonores et comiques ! Car Félix le Chat, qui est un peu le Charlie Chaplin du cartoon, accumule les situations cocasses. Pour restituer toute cette charge burlesque mais aussi le caractère très attachant du personnage, Suzy LeVoid et Leah Gracie ont conçu une partition musicale toute en trucs et astuces sonores : la basse est jouée à l’archet, les objets du quotidien sont savamment détournés en percussions (casserole, couverts, balai, cartes à jouer).Mais c’est la voix qui est l’instrument phare ici, la voix sans parole : harmoniques, souffles et chuchotements… la palette est infinie et parcourue avec un talent et une invention folle ! Comme Félix, muet et pourtant si éloquent, Suzy LeVoid et Leah Gracie s’affranchissent des mots pour parler directement au cœur et au corps.À partir de 4 ans

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92