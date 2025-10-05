CLASSIQUE DU DIMANCHE – LE PETIT PRINCE – LE CLASSIQUE DU DIMANCHE – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

CLASSIQUE DU DIMANCHE – LE PETIT PRINCE – LE CLASSIQUE DU DIMANCHE Début : 2025-10-05 à 11:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : CLASSIQUE DU DIM – LE PETIT PRINCELe Classique du DimancheTitre : Le Petit PrinceSous-titre : Musique de Marc-Olivier Dupin, d’après la bande dessinée de Joann SfarDate : Dimanche 05/10/2025 Horaire : 11h Distribution : La Compagnie TsipkaMarc-Olivier Dupin, musique et directionOrlando Bass, pianoArthur Decaris, violonLisa Strauss, violoncelleBogdan Sydorenko, clarinette, clarinette basseLaurent Sarazin, diffusion des imagesBenoît Marchand, récitantCrédits :Bande dessinée de Joann Sfar adaptée de l’œuvre éponyme d’Antoine de Saint-Exupéry ©Gallimard-Jeunesse 2008 Chapeau : Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprécier la musique, découvrez une programmation familiale pour petits et grands mélomanes. Le Classique du Dimanche est un rendez-vous d’une heure top chrono pour s’émerveiller en famille : concerts pédagogiques ou participatifs, ciné-concerts, projets inédits…à l’Auditorium de La Seine Musicale la musique classique prend diverses formes et se raconte à hauteur d’enfant. Description : L’étonnante histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry puise aux souvenirs des expéditions de l’aviateur-écrivain. Volant de planète en planète, le Petit Prince rencontre des grandes personnes bien solitaires. Ce conte mélancolique hors du temps et aux confins de l’espace nous reconnecte à notre enfance et nous invite à regarder le monde avec poésie et candeur.L’adaptation du conte en bande-dessinée par Joann Sfar a inspiré au compositeur Marc-Olivier Dupin un spectacle total fait de texte, d’images et de musique ! Sur scène, la projection des illustrations de Joann Sfar accompagne un petit effectif instrumental réunissant violon, violoncelle, clarinette et piano, et un récitant. Tour à tour gais et graves, humoristiques et méditatifs, les épisodes du Petit Prince sont autant de stimulations pour l’imaginaire musical du compositeur. On y croise des personnages variés : un renard, une fleur, un allumeur de réverbères ou encore un serpent.Véritable palette sonore, le quatuor décuple le pouvoir des images projetées, les anime, et prolonge l’interprétation du texte par le récitant. Tout autant que la voix parlée, les instruments incarnent tour à tour les personnages de ce conte imagé.Cette adaptation plurielle du conte de Saint-Exupéry est la preuve de son caractère universel : quand le dessinateur y voit des images, le compositeur y entend de la musique. Ode à l’imaginaire, ce conte délicat et profond réveille l’enfant qui est en chacun de nous. Embarquement immédiat pour un voyage philosophique au pays des sons et des couleurs !À partir de 6 ans

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92