CLASSIQUE DU DIMANCHE – SABINE ET SIMON – LE CLASSIQUE DU DIMANCHE – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt dimanche 31 mai 2026.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : CLASSIQUE DU DIMANCHE – SABINE ET SIMON Le Classique du DimancheTitre : Mozart raconté par Sabine et SimonSous-titre : La véritable histoire du compositeurDate : Dimanche 31/05/2026Horaire : 11h Distribution : Sabine Quindou, écriture et mise en scèneSimon Zaoui, pianoChapeau : Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprécier la musique, découvrez une programmation familiale pour petits et grands mélomanes. Le Classique du Dimanche est un rendez-vous d’une heure top chrono pour s’émerveiller en famille : concerts pédagogiques ou participatifs, ciné-concerts, projets inédits…à l’Auditorium de La Seine Musicale la musique classique prend diverses formes et se raconte à hauteur d’enfant. Description : Né au milieu du XVIIIe siècle dans la très baroque ville de Salzbourg, Wolfgang Amadeus est un petit garçon comme les autres… ou presque. Fils de musicien, c’est tout naturellement qu’il apprend la musique dès son plus jeune âge. À cinq ans, sa maîtrise du clavecin, et bientôt du violon, surprend son entourage. Plus tard, c’est la prodigieuse vitesse à laquelle il compose, comme s’il improvisait, qui en étonnera plus d’un ! Il n’a que sept ans lorsque son père l’entraîne avec sa sœur Nannerl dans un voyage à travers l’Europe pour se produire devant les princes et les aristocrates, potentiels mécènes : le père s’emploie à faire connaître son fils prodige – on se préoccupe moins du destin des petites filles à l’époque – afin de lui assurer une prestigieuse carrière de musicien. Jeune homme, c’est à Vienne que le génie de Wolfgang Amadeus lui attirera le succès. Pourtant l’histoire raconte qu’à seulement 35 ans, il meurt dans la solitude et la misère. Un destin tragique, porté au cinéma dans l’étourdissant film de Milos Forman, qui a contribué à colporter la mémoire de l’artiste. Mais la légende est-elle tout à fait vraie ? Avec Simon le pianiste et Sabine l’exploratrice, découvrez la véritable histoire de Mozart et levez le voile sur les secrets d’une musique à la beauté sans pareille !À partir de 7 ans

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92