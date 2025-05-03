CLASSIQUE DU DIMANCHE – SOPHIE & NICOLAS – LE CLASSIQUE DU DIMANCHE – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

CLASSIQUE DU DIMANCHE – SOPHIE & NICOLAS – LE CLASSIQUE DU DIMANCHE – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt dimanche 28 décembre 2025.

CLASSIQUE DU DIMANCHE – SOPHIE & NICOLAS – LE CLASSIQUE DU DIMANCHE Début : 2025-12-28 à 11:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : CLASSIQUE DU DIM – SOPHIE ET NICOLASLe Classique du DimancheTitre : Les aventures de Sophie et NicolasSous-titre : Un conte musical illustré sur sableDate : Dimanche 28/12/2025Horaire : 11h Distribution : Katerina Barsukova, dessin sur sableLudmila Berlinskaya & Arthur Ancelle, piano à quatre mainsChapeau : Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprécier la musique, découvrez une programmation familiale pour petits et grands mélomanes. Le Classique du Dimanche est un rendez-vous d’une heure top chrono pour s’émerveiller en famille : concerts pédagogiques ou participatifs, ciné-concerts, projets inédits…à l’Auditorium de La Seine Musicale la musique classique prend diverses formes et se raconte à hauteur d’enfant. Description : Paris, 1900. Sophie et Nicolas se promènent et admirent les merveilles de la ville lumière. Autant d’occasions d’entendre les chefs-d’œuvre des répertoires russe et français de la musique classique ! Des Tuileries de Moussorgski à la Berceuse de Fauré, des Poupées de Chostakovitch à celles de Tchaïkovski et de Debussy, des Quatre coins de Bizet à la Boîte à musique de Liadov, ces œuvres ont en commun des mélodies féeriques. Les pianistes Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancelle se font conteurs et leur complicité augmente notre plaisir de découvrir ou redécouvrir ces pièces que l’on savoure comme des chocolats. Leur poésie est décuplée par la magie des dessins sur sable de Katerina Barsukova. Sur scène, en une poignée de sable et quelques gestes précis et gracieux, l’artiste donne vie à Sophie et Nicolas. Ses dessins sont projetés tel des décors lumineux. Un spectacle d’une incroyable dextérité dont la beauté est d’autant plus poignante qu’elle est éphémère, comme la résonance des sons de la musique, mais qu’on peut garder en mémoire pour toujours s’ils nous ont émus.Un concert inoubliable qui émerveillera petits et grands.À partir de 6 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92