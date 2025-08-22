Classique en Béarn Concert España ! Eglise Saint-Orens à Bosdarros Bosdarros
Eglise Saint-Orens à Bosdarros 354 Rue Pierre Bidau Bosdarros Pyrénées-Atlantiques
1ère édition du Festival « Classique en Béarn », à l’initiative de deux jeunes chanteuses, Marion Vergez-Pascal et Margaux Poguet. Le festival, soutenu par Orphée Musique, vise à partager la musique classique au cœur des villages du Béarn. Cette année, 2 concerts sous des formats différents: à Bosdarros, un concert récital piano-voix ¡ España ! .
