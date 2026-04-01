Classique Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement

Classique

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 54 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 20:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Andreas Staier aime expérimenter les répertoires sur tous les claviers. Il dirige l’Orchestre national de Lyon du piano-forte pour un voyage tout en nuances qui nous mène à Vienne.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

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English :

Andreas Staier likes to experiment with repertoires on all keyboards. He leads the Orchestre National de Lyon from the fortepiano on a nuanced journey to Vienna.

L’événement Classique Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme