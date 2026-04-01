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Classique Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Classique Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL)

Adresse : 149 rue Garibaldi

Ville : 69003 Lyon 3e Arrondissement

Département : Rhône

Début : 2026-04-22T20:00:00

Fin : 2026-04-22T

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 54

Lyon 3e Arrondissement

Classique

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 54 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22 20:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Andreas Staier aime expérimenter les répertoires sur tous les claviers. Il dirige l’Orchestre national de Lyon du piano-forte pour un voyage tout en nuances qui nous mène à Vienne.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 

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English :

Andreas Staier likes to experiment with repertoires on all keyboards. He leads the Orchestre National de Lyon from the fortepiano on a nuanced journey to Vienna.

L’événement Classique Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme

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