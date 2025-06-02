CLASSIQUE ? – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

CLASSIQUE ? Début : 2026-04-29 à 20:30. Tarif : – euros.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : CLASSIQUE ?Suivre une ballerine qui s’échappe littéralement de saboîte à musique pour découvrir par elle-même tout unnouveau monde. Pour se retrouver elle-même. Telleune poupée, symbole d’une discipline où chaquemouvement est imposé et millimétré, la ballerinefuit ce qui l’a pourtant construite. Elle se découvreelle-même à travers de multiples rencontres. Entraversant de nouveaux espaces, elle rencontre denouveaux univers, découvre d’autres façons de danseret d’autres manières d’exister sur scène.Pas à pas, comment se détacher des contraintes duballet traditionnel pour trouver sa propre voie – unedanse qui lui est propre ?Une nouvelle pulsion jaillit de l’intérieur. Une pulsiondu coeur.Un ballet pas si classique que ça. Sans prince charmant,sans trajectoire toute tracée, sans code imposé. Unequête de soi, un ballet-bifurcation. Ici, il ne s’agitpas de reproduire un idéal, mais de questionner ceque signifie réellement danser. Avec l’autre, avec soi.C’est une invitation à voir le ballet sous un nouvelangle, tenter de sortir du cadre, des codes et laisserplace à l’inattendu et au rire.

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63