Classique ? PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours

Classique ? Début : 2026-11-08 à 19:00. Tarif : – euros.

QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS PRÉSENTE : Classique ? de Victoria DaubervilleCLASSIQUE ? C’est quoi ?Suivre une ballerine qui s’échappe littéralement de sa boîte à musique pour découvrir par elle-même tout un nouveau monde. Pour se retrouver elle-même. Telle une poupée, symbole d’une discipline où chaque mouvement est imposé et millimétré, la ballerine fuit ce qui l’a pourtant construite. Elle se découvre elle-même à travers de multiples rencontres. En traversant de nouveaux espaces, elle rencontre de nouveaux univers, découvre d’autres façons de danser et d’autres manières d’exister sur scène.Pas à pas, comment se détacher des contraintes du ballet traditionnel pour trouver sa propre voie – une danse qui lui est propre ?Une nouvelle pulsion jaillit de l’intérieur. Une pulsion du cœur.Un ballet pas si classique que ça. Sans prince charmant, sans trajectoire toute tracée, sans code imposé. Une quête de soi, un ballet-bifurcation. Ici, il ne s’agit pas de reproduire un idéal, mais de questionner ce que signifie réellement danser. Avec l’autre, avec soi. C’est une invitation à voir le ballet sous un nouvel angle, tenter de sortir du cadre, des codes et laisser place à l’inattendu et au rire.

PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37