Classique sur grand écran « Panique » Hauteville-sur-Mer

Classique sur grand écran « Panique » Hauteville-sur-Mer vendredi 31 octobre 2025.

Classique sur grand écran « Panique »

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 21:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Classique sur grand écran « Panique » avec conférence, au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer. .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

English : Classique sur grand écran « Panique »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Classique sur grand écran « Panique » Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par Coutances Tourisme