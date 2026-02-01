Classiques sur Grand Écran La soif du mal d’Orson Welles Rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer
Classiques sur Grand Écran La soif du mal d’Orson Welles Rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer samedi 21 février 2026.
Classiques sur Grand Écran La soif du mal d’Orson Welles
Rue du Général de Gaulle Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 17:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Venez (re)découvrir ce chef d’œuvre indémodable !
La séance sera suivie d’une discussion avec Youri Deschamps, rédacteur en chef de la revue Éclipses , spécialiste du cinéma de patrimoine.
Venez (re)découvrir ce chef d’œuvre indémodable !
La séance sera suivie d’une discussion avec Youri Deschamps, rédacteur en chef de la revue Éclipses , spécialiste du cinéma de patrimoine. .
Rue du Général de Gaulle Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 9 77 73 54 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Classiques sur Grand Écran La soif du mal d’Orson Welles
Come and (re)discover this timeless masterpiece!
The screening will be followed by a discussion with Youri Deschamps, editor-in-chief of the magazine Éclipses and a specialist in heritage cinema.
L’événement Classiques sur Grand Écran La soif du mal d’Orson Welles Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Normandie Pays d’Auge