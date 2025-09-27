Classiques sur Grand Écran « Panique » de Julien Duvivier Rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer

Classiques sur Grand Écran « Panique » de Julien Duvivier

Rue du Général de Gaulle Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-09-27 17:00:00

2025-09-27

Venez (re)découvrir ce chef d’œuvre indémodable ! La séance sera suivie d’une discussion avec Youri Deschamps, rédacteur en chef de la revue « Éclipses », spécialiste du cinéma de patrimoine.

English : Classiques sur Grand Écran « Panique » de Julien Duvivier

Come and (re)discover this timeless masterpiece! The screening will be followed by a discussion with Youri Deschamps, editor-in-chief of « Éclipses » magazine and a specialist in heritage cinema.

German : Classiques sur Grand Écran « Panique » de Julien Duvivier

Entdecken Sie dieses zeitlose Meisterwerk (wieder)! Im Anschluss an die Vorstellung findet eine Diskussion mit Youri Deschamps, Chefredakteur der Zeitschrift « Éclipses » und Spezialist für das Kino des Kulturerbes, statt.

Italiano :

Venite a (ri)scoprire questo capolavoro senza tempo! La proiezione sarà seguita da un dibattito con Youri Deschamps, caporedattore della rivista « Éclipses » e specialista di cinema del patrimonio.

Espanol :

Venga a (re)descubrir esta obra maestra intemporal La proyección irá seguida de un coloquio con Youri Deschamps, redactor jefe de la revista « Éclipses » y especialista en cine patrimonial.

