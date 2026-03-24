Classiquicime

Le Palais et Eglise Saint Jean-Baptiste Megève Haute-Savoie

Tarif : – – EUR

Tarif unique de 15 à 120 €.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-26

Préparez-vous à vivre un voyage musical hors du commun dans un cadre exceptionnel !

Des concerts de musique classique grandioses, des récitals intimistes, des événements musicaux gratuits, des séances d’apprentissage rythmeront la journée.

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Le Palais et Eglise Saint Jean-Baptiste Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 21 27 28

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English : Classiquicime

Get ready for an extraordinary musical journey in an exceptional setting!

The day will be punctuated by grandiose classical music concerts, intimate recitals, free musical events and learning sessions.

L’événement Classiquicime Megève a été mis à jour le 2026-03-19 par Mairie de Megève