CLAUDE ALRANQ, CRIEUR PUBLIC N°1 Pézenas
CLAUDE ALRANQ, CRIEUR PUBLIC N°1 Pézenas jeudi 16 octobre 2025.
CLAUDE ALRANQ, CRIEUR PUBLIC N°1
7 bis Rue Henri Reboul Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
Discussion, lectures et dédicace de Claude Alranq, acteur, auteur, metteur en scène, enseignant-chercheur…..
CLAUDE ALRANQ, CRIEUR PUBLIC N°1
Auteur, acteur, metteur en scène, chercheur, le parcours de Claude Alranq est celui d’un combattant qui s’est fait connaître et aimer à grand renfort de coups de gueule, de sanglots, de colère, de larmes et de rires.
Guidé dans toutes ses activités par le vivre, travailler et rêver au Pays , il a relevé le défi du temps, sans jamais oublier que la créativité est d’abord un corps à corps avec un public et une civilisation, hors des cris de la mode et des sacrifices du paraître.
Avec Claude Alranq
Animée par Franck Tenaille et Marie-Hélène Bonafé
Avec les acteurs-musiciens de la Fabrique Sauvage du Théâtre Baug et la complicité des éditions Domens.
#SAISONCULTURELLE .
7 bis Rue Henri Reboul Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 32 59 23 billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr
English :
A rising star on the French music scene, Samuel Covel is as much unbridled folk and experimental rock as he is chanson.
German :
Als aufstrebender Künstler der französischsprachigen Musikszene steckt in Samuel Covel ebenso viel ungezügelter Folk und experimenteller Rock wie Chanson.
Italiano :
Discussione, letture e firma del libro di Claude Alranq, attore, autore, regista, insegnante-ricercatore…..
Espanol :
Estrella emergente de la escena musical francesa, Samuel Covel es tanto folk desenfrenado y rock experimental como chanson.
L’événement CLAUDE ALRANQ, CRIEUR PUBLIC N°1 Pézenas a été mis à jour le 2025-10-09 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE