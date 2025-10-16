CLAUDE ALRANQ, CRIEUR PUBLIC N°1 Pézenas

CLAUDE ALRANQ, CRIEUR PUBLIC N°1

7 bis Rue Henri Reboul Pézenas Hérault

Discussion, lectures et dédicace de Claude Alranq, acteur, auteur, metteur en scène, enseignant-chercheur…..

Auteur, acteur, metteur en scène, chercheur, le parcours de Claude Alranq est celui d’un combattant qui s’est fait connaître et aimer à grand renfort de coups de gueule, de sanglots, de colère, de larmes et de rires.

Guidé dans toutes ses activités par le vivre, travailler et rêver au Pays , il a relevé le défi du temps, sans jamais oublier que la créativité est d’abord un corps à corps avec un public et une civilisation, hors des cris de la mode et des sacrifices du paraître.

Avec Claude Alranq

Animée par Franck Tenaille et Marie-Hélène Bonafé

Avec les acteurs-musiciens de la Fabrique Sauvage du Théâtre Baug et la complicité des éditions Domens.

7 bis Rue Henri Reboul Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 32 59 23 billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr

