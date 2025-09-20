Claude Antoine Beau Conférence place Saint Vernier Ornans

Claude Antoine Beau fut le premier professeur de peinture de Gustave Courbet et pour cette composition de Saint Vernier, c’est son élève Gustave Courbet qui prend la pose.

On lui doit deux vues d’Ornans qui ont la particularité de nous faire voir Ornans tel que Gustave Courbet l’a connu.

Mais son œuvre principale fut le Chemin de Croix de la Barèche en cours de restauration dont nous vous présenterons l’avancement des travaux (13 copies de grands maîtres et une création).

Nous partagerons ensuite le verre de l’amitié avec le conférencier. .

place Saint Vernier Salle Saint Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

