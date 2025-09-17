Claude Bessou, l’histoire d’une collection Archives départementales d’ille-et-Vilaine Rennes

Claude Bessou, l’histoire d’une collection Archives départementales d’ille-et-Vilaine Rennes 17 – 24 septembre Entrée libre

Plus de vingt ans après la disparition de Claude Bessou, sa fille Clara Bessou lui rend hommage à travers une exposition immersive. Elle redonne vie aux maquettes, croquis et décors qu’il a créés…

Rennes.

**Les 19, 20 et 21 septembre prochains, pour les Journées Européennes du Patrimoine et du Patrimoine, le riche univers théâtral de Claude Bessou s’offre aux visiteurs…**

### Les décors de Claude Bessou exposés aux Archives départementales

Plus de vingt ans après la disparition de Claude Bessou, sa fille Clara Bessou – architecte et scénographe – lui rend hommage à travers une exposition immersive aux Archives Départementales d’Ille-et-Vilaine. Elle redonne vie aux maquettes, croquis et décors qu’il a créés, cristallisant spectacle après spectacle une émotion théâtrale forte. Héritière de l’ensemble de sa collection – maquettes, dessins, costumes – Clara Bessou souhaite à la fois partager avec le public la richesse de l’œuvre de ce créateur et témoigner de l’ampleur de sa contribution aux arts du spectacle en Bretagne.

### Un témoignage du rôle essentiel du scénographe dans la création théâtrale

Plus de 26 maquettes de décors de théâtre, 3 séries de costumes, une galerie d’affiches, un photorama… témoignent de ce riche patrimoine breton, singulier et inestimable. « Je souhaite partager, avec le plus grand nombre, son univers à travers cette exposition et le livre qui lui est dédié (à sortir au même moment), ce patrimoine/capital exceptionnel et singulier… » souligne sa fille.

Des années 60 aux années 90, la passion du théâtre amène Claude Bessou à collaborer et participer à la grande aventure de la Maison de la Culture à Rennes, la création de La Parcheminerie à Rennes, Le Théâtre Quotidien de Lorient, Le Théâtre de l’Instant à Brest… « J’ai compris, uniquement à sa mort, l’ampleur de son empreinte et de son aura. »

Scénographe et pédagogue au service du théâtre populaire

Né en 1925 à Paris, Claude Bessou suit une formation à l’École nationale supérieure des Arts décoratifs. C’est là qu’il acquiert les bases techniques et esthétiques qui feront de lui un scénographe accompli. Nommé à Rennes dès 1948, comme professeur de décoration plane à l’École régionale des beaux-arts. Il y enseigne la scénographie jusqu’en 1986, formant plusieurs générations d’étudiants à la conception de décors et à la réflexion sur l’espace théâtral.

Il s’est surtout illustré par la suite comme le scénographe l’affichiste et le costumier attitré de la Comédie dramatique de l’Ouest et de la Maison de la culture dirigées notamment à l’époque par Guy Parigot autre personnalité locale bien connue des Bretons et des Rennais en particulier.

Claude Bessou ne se contente pas de concevoir des décors : il participe activement à la réflexion sur le rôle du théâtre dans la société. Son engagement dans le mouvement de démocratisation culturelle s’inscrit dans un contexte plus large de réforme des institutions culturelles en France, notamment sous l’impulsion d’André Malraux et de la décentralisation théâtrale.

### Le fonds Claude Bessou

Il se compose de deux parties : la première regroupe 48 maquettes de décors de théâtre réalisées par Claude Bessou entre 1952 et 1991 présentées dans une exposition itinérante « L’Illusion théâtrale » en 1993. Ces maquettes ont été restaurées et conditionnées aux Archives départementales d’Ille-et Vilaine en 2023.

La seconde partie est constituée de documents originaux dont 200 cartons de maquettes de costumes et plus de 300 dessins illustrations cartes de voeux caricatures projets d’affiches…

### L’EXPOSITION

Claude Bessou, l’histoire d’une collection

Du 17 au 24 septembre, de 13h30 à 17h30 (jusqu’à 18h le weekend)

Vernissage : mercredi 17 septembre – 17h30

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine

Salle Henry Nicollon des Abbayes

1, rue Jacques-Léonard – Rennes

contact@claudebessou.fr

Archives départementales d’ille-et-Vilaine 1, rue Jacques-Léonard – Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine