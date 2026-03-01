Claude de France au château de Villers-Cotterêts le retour de la Reine ! Villers-Cotterêts

Claude de France au château de Villers-Cotterêts le retour de la Reine !

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-07 19:00:00

Date(s) :

2026-03-07

L’artiste Catherine Froment, avec la complicité de l’historienne Kathleen Wilson-Chevalier convoque la Reine Claude de France, au sein du Château de Villers-Cotterêts. Venez écouter son histoire, sans filtre !

L’artiste Catherine Froment, avec la complicité de l’historienne Kathleen Wilson-Chevalier convoque la Reine Claude de France, au sein du Château de Villers-Cotterêts. Venez écouter son histoire, sans filtre !

Après avoir révélé l’histoire des gisantes de la basilique Saint-Denis, l’autrice Catherine Froment poursuit son exploration des mystères des reines de France. Au château de Villers-Cotterêts, c’est Claude de France qui est convoquée, première épouse du roi François 1er. En réveillant les reines au temps présent, l’écrivaine fait revivre ces femmes influentes et nous révèle leur histoire vraie, trop longtemps ignorée !

Accueillie en résidence à la Cité, Catherine Froment collabore avec l’historienne Kathleen Wilson-Chevalier, spécialiste de l’histoire de Claude de France, qui présentera l’histoire de la reine Claude de France dans la salle Chêne, suivie d’une lecture théâtralisée par Catherine Froment dans la Chapelle de la Cité.

Connaissez-vous l’histoire de Claude de France ?

La bonne reine Claude est connue de tous, sans être connue. L’image quasiment incontestée d’une sainte reine effacée, écrasée par le couple formé par sa belle-mère Louise de Savoie et son mythique époux François Ier, est pourtant contredite par ses origines Claude est la seule reine à descendre d’un roi, Louis XII, et d’une reine, Anne de Bretagne.

Morte à vingt-quatre ans après sept grossesses réussies, la reine Claude semble avoir eu peu de temps et peu de place pour régner. Elle a toutefois reçu une éducation hors pair, avant d’hériter de nombreux officiers expérimentés de la Maison de sa mère, des serviteurs qui l’ont aidée à gouverner et qui lui sont restés fidèles. Loin d’être restée cloîtrée au château de Blois, comme souvent on l’imagine, Claude a largement déterminé le rythme des déplacements de la Cour en dehors des périodes de guerre. De même que le roi, année après année, elle s’est présentée en reine très digne aux sujets de leur royaume.

Grâce aux réseaux internationaux nourris par les mariages de sa sœur Renée et de ses propres enfants, la reine Claude a inlassablement promu la paix. Son soutien à l’humanisme colore les nombreux hommages qui lui ont été rendus après sa mort, que des témoignages concordants attribuent à la syphilis contractée de son époux volage, d’abord absent, critiqué, parfois ouvertement blâmé, puis défait et captif.

Après la rencontre, assistez au concert d’Agnès Jaoui !

La chanteuse interprète son premier album en français Attendre que le soleil revienne, à 20h30. .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Artist Catherine Froment, in collaboration with historian Kathleen Wilson-Chevalier, summons Queen Claude de France to the Château de Villers-Cotterêts. Come and listen to her unfiltered story!

L’événement Claude de France au château de Villers-Cotterêts le retour de la Reine ! Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-03-04 par Agence Aisne Tourisme