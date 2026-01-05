Claude McKay back to Marseille Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Claude McKay back to Marseille

Du mardi 17 au samedi 21 février 2026.

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-21

2026-02-17

Poète, journaliste, écrivain et activiste politique noir américain d’origine jamaïcaine, Claude McKay (1889-1948) tient une place considérable dans la littérature du XXe

siècle.

Une semaine consacrée à l’œuvre de l’écrivain Claude McKay en l’honneur du don exceptionnel de Richard Bradbury à l’Alcazar



Richard Bradbury, professeur émérite de littérature caribéenne, a choisi la bibliothèque de l’Alcazar pour effectuer une donation de documents (manuscrits,

correspondances, ouvrages…) relatifs à Claude McKay et à son univers littéraire.



Une partie de ce don sera présentée en exclusivité du 18 au 22 février 2026 dans le hall de la bibliothèque de l’Alcazar, occasion de (re)découvrir la vitalité de cette

œuvre et de vous proposer des éclairages variés, des rencontres pour comprendre l’importance de cet auteur aujourd’hui.



Ayant vécu dans la cité phocéenne, il nous a laissé des textes puissants sur son expérience marseillaise Banjo, considéré comme son chef d’œuvre, mais aussi Romance in Marseille et certaines nouvelles de Ginger Town. Il y évoque le Marseille de l’entre-deux guerres, et en particulier l’ambiance cosmopolite du Quartier réservé .



Ses textes sont aujourd’hui des documents précieux pour comprendre l’énergie de ce Port des rêves ,vivant au rythme du jazz.





► CONCERT



SAMEDI 21 FÉVRIER À 18H

> Alcazar, salle de conférence

Entendre MCKay

L’œuvre de Claude McKay est traversée par l’énergie de la musique venue d’Amérique du Nord et des Antilles dans l’entre-deux-guerres. De banjo au jazz, du

blues à la biguine, McKay se fait entendre.Avec le Banjo Memory Groove.



► CONFÉRENCES



MARDI 17 FÉVRIER À 18H

> Alcazar, salle de conférence

Étudier McKay

Richard Bradbury, professeur émérite de littérature caribéenne, viendra nous parler de l’œuvre de Claude McKay dont il a notamment supervisé l’édition de Romance in Marseille.

Animé par Richard Bradbury.



5 ÉVÉNEMENTS



MERCREDI 18 FÉVRIER À 14H

> Alcazar, salle de conférence

Marseille interdite

Martin Huc, auteur de Marseille interdite, 1878/1943 histoire du Quartier Réservé, édité en 2024 à la Manufacture de livres, viendra nous parler de ce Far West marseillais où a vécu Claude McKay.

Animé par Martin Huc.



MERCREDI 18 FÉVRIER À 16H

> Alcazar, salle de conférence

Le collectif James Baldwin

Créé en 1993, le Collectif James Baldwin, soucieux de restaurer et transmettre l’œuvre et la pensée de James Baldwin, mettra en lumière les réflexions sociales et politiques de l’écrivain américain, proches de celles de Claude McKay.

Animé par Samuel Légitimus.



MERCREDI 18 FÉVRIER À 18H

> Alcazar, salle de conférence

Éditer McKay

Il reste encore à éditer des inédits de Claude McKay.

François Thomazeau, journaliste et écrivain, et Armando Coxe, président du collectif McKay, œuvrent pour la promotion et l’édition des textes inédits.

Animé par François Thomazeau et Armando Coxe.



JEUDI 19 FÉVRIER À 16H

> Alcazar, salle de conférence

Une aventure épistolaire

Claire Riffard, ingénieure de recherche au CNRS, nous parlera de la correspondance entre l’auteur malgache Jean-Joseph Rabearvelo et Claude McKay.

Claire Riffard est l’autrice d’une thèse sur la poésie bilingue de Jean-Joseph Rabearivelo.

Animé par Claire Riffard.



JEUDI 19 FÉVRIER À 18H

> Alcazar, salle de conférence

Traduire McKay

De nombreux textes, dont la poésie de Claude McKay, ne sont pas encore traduits en français. Françoise Bordarier et François Thomazeau ont offert, en 2025, au public francophone un recueil de nouvelles, Gingertown, édité chez l’Écailler.

Animé par Françoise Bordarier et François Thomazeau.



VENDREDI 20 FÉVRIER À 18H

> Alcazar, salle de conférence

Écrire dans les pas de McKay

Sylvain Pattieu et Estelle Sarah-Bulle, écrivains et lecteurs de Claude McKay, viendront nous parler de leur rapport à son œuvre.

Animé par Estelle Sarah-Bulle et Sylvain Pattieu.



SAMEDI 21 FÉVRIER À 14H

> Alcazar, salle de conférence

La Banjo Society

Créée à Aix-Marseille Université, la Banjo Society-Claude

McKay est un groupe de recherche interdisciplinaire consacré à l’étude, à la traduction et à la diffusion de l’œuvre de Claude McKay.

Animé par Anne Reynes-Delobel, Catherine Mazauric et Alexis Nuselovici (Nouss)



► PROJECTIONS



VENDREDI 20 FÉVRIER À 16H

> Alcazar, salle de conférence

McKay, 100 ans après

Projection du film documentaire de Matthieu Verdeil, Claude McKay, de Harlem à Marseille, 2021, 1h20.

Ce documentaire retrace la vie flamboyante et engagée de Claude McKay, poète jamaïcain de la Harlem Renaissance et précurseur de la Négritude, qui a parcouru le monde de l’entre-deux-guerres en vagabond visionnaire.

Présenté par Mathieu Verdeil.



SAMEDI 21 FÉVRIER À 16H

> Alcazar, salle de conférence

Voir McKay

Projection du film Big Fella de J. Helder Wills, 1937, 1h25.

Big Fella est un film dramatique musical britannique inspiré de Banjo de Claude McKay, tourné

à Marseille en 1936 et remarquable pour sa bande-son jazzy .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Black American poet, journalist, writer and political activist of Jamaican descent, Claude McKay (1889-1948) occupies an important place in twentieth-century literature

century literature.

