CLAUDE MONET ESPACE EDF BAZACLE Toulouse jeudi 3 juillet 2025.

ESPACE EDF BAZACLE 11 Quai Saint Pierre Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-07-03

fin : 2025-08-31

2025-07-03

Immergez vous dans l’univers du plus grand des impressionnistes comme jamais auparavant !

Admirez les œuvres les plus mythiques de Claude Monet dans une salle immersive à 360 degrés, où chaque détail prend vie. Profitez d’un spectacle son et lumière grandiose magnifié par une hauteur d’écran équivalente à deux étages !

Bon à savoir

– Fermé le mardi sauf pendant les vacances scolaires et les jours fériés

– Durée Environ 1 heure 15.9 .

ESPACE EDF BAZACLE 11 Quai Saint Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 6 81 72 43 61

English :

Immerse yourself in the world of the greatest Impressionist like never before!

German :

Tauchen Sie wie nie zuvor in die Welt des größten aller Impressionisten ein!

Italiano :

Immergetevi nel mondo del più grande impressionista come mai prima d’ora!

Espanol :

Sumérjase en el mundo del mayor impresionista como nunca antes lo había hecho

