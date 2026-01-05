Claude Vanony ‘Nonante tour’ Rue des Proyes La Bresse

Claude Vanony ‘Nonante tour’

Rue des Proyes Halle des Congrès La Bresse Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

2026-02-07

Il n’y a pas que le Rock’n Roll dans la vie, il y a aussi Vanony. Il se devait de venir en voisin présenter son spectacle qui regorge d’anecdotes devenues cultes pour la plupart d’entre nous. Certainement qu’il ne manquera pas de taquiner ses voisins Bressauds qu’il affectionne particulièrement ! Il sera accompagné de son fidèle troubadour Dominique Walter . Ne tardez pas pour prendre votre billet car cette soirée promet d’être vite remplie.Adultes

Rue des Proyes Halle des Congrès La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 32 50 69 76

Rock’n’Roll isn’t the only thing in life, there’s also Vanony. It’s only fitting that his neighbor should come and present his show, packed with anecdotes that have become cult favorites with most of us. He’ll certainly be teasing his beloved Bressaud neighbors! He will be accompanied by his faithful troubadour Dominique Walter. Don’t delay in snapping up your ticket, as this evening promises to be packed fast.

