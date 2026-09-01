« Claudel, Camille, Melle : une carrière de sculptrice au 19e siècle » Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

« Claudel, Camille, Melle : une carrière de sculptrice au 19e siècle »

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Redécouverte dans les années 1980, Camille Claudel séduit le grand public par l’image d’une femme révoltée, en rupture avec les conventions de son époque. Eve Turbat, guide-conférencière au musée Camille-Claudel, reviendra sur son parcours, sa carrière de sculptrice et la place qu’elle a su conquérir dans un 19e siècle laissant peu de place aux femmes.

Dans le cadre du partenariat Passerelle(s)

Auditorium | adultes, sur inscription .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : « Claudel, Camille, Melle : une carrière de sculptrice au 19e siècle »

L’événement « Claudel, Camille, Melle : une carrière de sculptrice au 19e siècle » Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan