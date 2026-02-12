Claudi Casanovas sculpture Ainay-le-Vieil
Claudi Casanovas sculpture Ainay-le-Vieil samedi 28 mars 2026.
Claudi Casanovas sculpture
7 Rue du Château Ainay-le-Vieil Cher
Début : 2026-03-28
fin : 2026-09-27
2026-03-28
Exposition du céramiste Claudi Casanovas dans les jardins du Château d’Ainay-le-Vieil.
Une exposition créée en collaboration avec la Galerie Capazza à découvrir dans les jardins du Château d’Ainay-le-Vieil. .
7 Rue du Château Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 36 14 accueil@chateau-ainaylevieil.fr
